Trois mois après son 53e congrès qui a élu à sa tête Sophie Binet, et l’élection de dix premiers membres à son bureau confédéral, la CGT a élargi ce dernier à quatre membres supplémentaires le 15 juin 2023 et procédé à la répartition des dossiers lundi 19 juin. Parmi les membres du nouveau bureau siègent notamment Céline Verzeletti, co-secrétaire générale de l’UFSE-CGT – qui s’était portée candidate à la succession de Philippe Martinez – et Mireille Stivala, secrétaire générale de la CGT Santé et Action sociale. La première est chargée au sein du bureau de la Discrimination et de l’Égalité des droits, la seconde du Travail et de la Santé. Le domaine des Politiques publiques est pour sa part (avec l’Aménagement du territoire, les Enjeux sociaux, environnementaux et économiques) sous la responsabilité de Nathalie Bazire, secrétaire générale de l’union départementale de la Manche.