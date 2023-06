Le Plan logement d’abord 2, annoncé par le ministre délégué au Logement Olivier Klein le 20 juin, bénéficiera de 29 millions d’euros supplémentaires chaque année entre 2024 et 2027. Cette hausse programmée des crédits du programme 177 vise à financer la création de 10000 nouvelles places en pensions de famille, de 30000 places en IML et de 25000 en résidences sociales sur cinq ans. Pas de quoi rassurer totalement les acteurs de l’hébergement et du logement, qui s’inquiètent de l’absence d’objectifs de PLAI, qui pourraient être impactés par la baisse de financement du Fnap par Action logement.