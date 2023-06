PARLEMENT SESSION EXTRAORDINAIRE. Un décret du 19 juin 2023 portant convocation du Parlement en session extraordinaire. Est notamment inscrit à l’ordre du jour l’examen ou la poursuite de l’examen des textes suivants :projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2021 ;projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022 projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité...