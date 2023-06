Le bureau confédéral de la CGT est désormais au grand complet. Après l’élection de dix premiers membres à l’issue du 53e congrès confédéral de Clermont-Ferrand, fin mars 2023, le Comité confédéral national a élu quatre nouveaux membres le 15 juin. La répartition des dossiers entre les 14 membres a été diffusée ce lundi 19 juin. Nathalie Bazire est responsable de l’aménagement du territoire, des enjeux sociaux, environnementaux et économiques et des politiques publiques. Les thèmes qu’elle couvre sont l’urbanisme, le logement, les transports et les mobilités, les services publics, les enjeux territoriaux. Elle était présente vendredi à Matignon lors de la signature de la nouvelle convention quinquennale entre Action logement et le gouvernement (lire sur AEF info). "Au-delà de l’accord trouvé ce jour, la CGT reste vigilante et continuera d’être force de propositions", avait prévenu l’organisation syndicale.