Les administrateurs du GES ont décidé d’apporter leur soutien à Patrick Martin dans la course à la présidence du Medef, lundi 19 juin 2023. "La pertinence de son programme et son engagement pour la filière de la sécurité privée, à la veille de futurs grands évènements qu’organisera la France, ont motivé cette décision", indique l’organisation patronale. Laquelle tient à être associée "aux futures démarches et discussions que le Medef aura nécessairement avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux dans cette période économique et sociale complexe". Un temps candidat à la présidence du Medef, Pierre Brajeux, membre invité au CA du GES et par ailleurs nouveau président de la FFSP (lire sur AEF info), a pour sa part rallié la concurrente de Patrick Martin, Dominique Carlac’h (lire sur AEF info). L’élection du successeur de Geoffroy Roux de Bézieux aura lieu le 6 juillet prochain.