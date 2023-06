Paie, recrutement, congés : les DRH se l'ESR sont "en première ligne" durant cette crise (M.-B. Celabe, Sup’DRH)

"Le plan de reprise d’activité ne doit pas être traduit comme un plan de reprise à la normale", souligne Marie-Béatrice Celabe, DGSA de l’université de Bordeaux et présidente de Sup’DRH, dans un entretien à AEF info le 4 mai 2020, quelques jours avant le retour sur site prévu à partir du 11 mai. Elle revient sur le rôle des DRH, "très sollicités" durant cette période hors normes, et la mission qui les attend, entre la gestion des urgences liées au déconfinement et la reprise des activités plus classiques, notamment les concours de recrutement enseignants-chercheurs et Biatss, mais aussi l’accompagnement des managers et des équipes. "C’est cette articulation entre l’urgent et le retour aux tâches habituelles sur les prochaines semaines, les prochains mois, qui va être capitale pour nos services."