L’édition 2023 de MT180 a été remportée par Camille Lakhlifi, doctorante à l’Institut du cerveau, avec une thèse de psychologie. Elle est loin du profil type de ce concours, puisque depuis 2014, les lauréats sont en majorité des hommes (53 %) réalisant une thèse en sciences de la vie, de la terre et de l’univers. Le CNRS est tutelle principale des laboratoires de 17 lauréats depuis la création du concours, suivi par l’Inserm (8 lauréats) et Aix-Marseille université (4 lauréats). Retrouvez le détail par discipline et établissement de tutelle.