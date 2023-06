Arnaud Faupin a été reconduit VP CFVU de Toulon le 19 avril 2023 – fonction qu’il occupait depuis 2021 – dans le prolongement de la réélection de Xavier Leroux à la présidence de l’université le 12 avril dernier (lire sur AEF info). Il est titulaire d’un DEA de Physiologie et biomécanique de l’homme en mouvement (2002) et d’un doctorat en Sciences et techniques des APS (Lille-II, 2005). Il entre à l’université de Toulon en 2010 comme maître de conférences. Titulaire d’une HDR depuis 2020, il est nommé professeur des universités en 2022. Arnaud Faupin a créé en 2012 la licence Staps Apas. À partir de 2015, il crée un créneau sport adapté au Suaps. Il a été chargé de mission handicap à l’université de 2018 à 2021. Membre du laboratoire IAPS depuis 2019, il anime l’axe de recherche "Parasport Santé". Il est par ailleurs expert pour le HCERES pour l’évaluation des formations depuis 2019.