Voici une sélection de brèves sur la RSE pour la semaine du 19 juin 2023 :Les politiques de vote de BlackRock, Vanguard et State Street sont passées au crible ;Pour un réveil écologique lance une plateforme sur "l’emploi de demain" ;Les résultats d’un baromètre de l’e-commerce responsable sont publiés ;Denis Terrien est réélu à la présidence de l’IFA ;Follow the money dénonce les conditions de production chez Patagonia ;Les États-Unis sont parfois plus exposés au travail forcé que certains pays d’Asie ;L’ORSE accueille de nouveaux membres ;Brune Poirson est favorable à un "dividende climatique" ;Axa IM rejoint l’Alliance des investisseurs des marchés émergents ;L’Efama a un nouveau président.