L’université Montpellier-III porte un projet d’EPE, en lien avec le projet Excellences "Miranda", déposé dans le cadre de la troisième et dernière vague de l’appel à projets, avec l’Ensa et différentes écoles d’art. "L’idée est de fédérer autour de l’EPE les structures qui interviennent dans le champ des industries culturelles et créatives", explique à AEF info la présidence de Montpellier-III, contactée mi-juin 2023. Le projet en est au stade "préparatoire", souligne Anne Fraïsse, après avoir été validé par le congrès de l’établissement fin novembre 2022. Et d’ajouter que les deux projets sont "indépendants : l’un pourra aboutir et l’autre pas".