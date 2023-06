En l’état, la trajectoire financière d’Île-de-France mobilités est "non soutenable", affirment l’IGF et l’IGEDD, dans un rapport publié mardi 20 juin 2023, analysant les besoins de financements de l’AOM. "En actionnant les leviers à sa main pour augmenter les recettes existantes et limiter ses dépenses d’investissement nouvelles, IDFM peut réduire son impasse de financement", écrivent les deux inspections, évoquant notamment la hausse des tarifs. L’AOM, elle, fait part de sa "grande inquiétude à la lecture de ce rapport", qui doit servir de base aux négociations avec l’État.