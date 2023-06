Candidate à la 3e vague de l’AAP Excellences, l’EHESS porte un projet d’observatoire de l’interdisciplinarité pour lequel elle demande 25 M€, explique à AEF info Romain Huret, son président, le 19 juin 2023. Une manière de "renouer avec le projet originel de l’école" et de "rapprocher les chercheurs et espaces" des deux grands pôles scientifiques franciliens que sont Saclay et Condorcet. Par ailleurs, il revient sur le campus marseillais de l’EHESS, rappelant que "l’école n’a pas du tout l’intention de [le] quitter" et doit prochainement signer un nouveau bail avec la ville de Marseille. "Seule ombre au tableau" : "un désaccord intellectuel" au sein du centre Norbert Elias – UMR partagée avec le CNRS, AMU et l’université d’Avignon – qui a entraîné le départ des enseignants-chercheurs de l’EHESS. Une "reconfiguration intellectuelle et institutionnelle" va donc s’organiser, dit-il.