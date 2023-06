Bruno Le Maire a remis sur la table le projet de réduire les avantages fiscaux dont bénéficient les énergies fossiles, à l’occasion de la conclusion des assises des finances publiques, lundi 19 juin 2023. Il a cité "les tarifs réduits d’accises sur les transports routiers, sur le gazole non routier non-agricole et sur le gazole non routier agricole". "Cette bascule ne pourra se faire que de manière progressive, d’ici 2030, en accompagnant les professions avec des mesures de compensation pour les aider à opérer leur transition", a précisé le ministre de l’Économie, indiquant que les fédérations du secteur des transports routiers, du bâtiment et de l’agriculture étaient "prêtes à s’engager dans cette démarche en vue du prochain PLF". La suppression de la niche fiscale sur le GNR consommé dans le BTP est à l’ordre du jour depuis 2019 mais n’est toujours pas entrée en vigueur. Le locataire de Bercy a également annoncé mettre fin au bouclier énergétique, fin juin pour le gaz, fin 2024 pour l’électricité.