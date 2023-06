Avec le rachat de Web Force 3, placé en redressement judiciaire le 29 mai 2023, le Groupe 39 renforce son implantation dans le champ de la FPC et de l’insertion. Les services transversaux du réseau de 50 OF, dont ceux en charge de l’animation dans les territoires, vont être mutualisés à l’échelle du Groupe 39, dont la stratégie est de resserrer l’offre formation sur les métiers informatiques les plus en tension et de développer l’apprentissage. Près de 70 % de la centaine de salariés adhéreraient à ce projet, tandis que le Groupe 39 compte obtenir l’adhésion des autres pour éviter un PSE.