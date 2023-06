Compétences numériques, formation à distance, outils de réalité virtuelle… "La transition numérique change la donne pour l’apprentissage et les apprentis". C’est ce qui est ressorti d’un colloque organisé par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et l’Organisation de coopération et de développement économique, les 15 et 16 juin 2023, à Thessalonique, en Grèce, selon un communiqué diffusé à l'issue de l'évènement. Chercheurs, décideurs politiques, partenaires sociaux et professionnels de la formation par apprentissage ont échangé sur les conséquences de cette transition pour les politiques publiques. Une publication des documents de recherche sera disponible en ligne en janvier 2024.