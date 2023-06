Les décrets de refonte du régime indemnitaire des policiers municipaux, prévus "en juin" par la ministre chargée des Collectivités territoriales Dominique Faure (lire sur AEF info) et qui devaient être examinés par le CSFPT le 28 de ce mois, sont reportés, confirment Laurent Mateu (FO-SPS) et Didier Bourgoin (Snuter-FSU), membres du conseil, contactés par AEF info. Les syndicats souhaitent une "négociation avec le gouvernement", indique FO dans un communiqué. Ils dénoncent un projet de texte "élaboré sans concertation". La refonte du régime indemnitaire fait, quant à elle, l’objet d’un "désaccord". Une réunion est prévue mercredi 21 juin 2023 entre Philippe Laurent, président du CSFPT, et les syndicats pour discuter de la suite. Si les modifications des grillesindiciaires de la catégorie A satisfont, reconnaît FO, ces dispositionsne touchent que 2 000 agents sur 26 000.