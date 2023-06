Le 19 juin 2023, l’Apec publie une étude consacrée aux augmentations des salaires des cadres en 2022. Si la proportion de cadres qui en ont bénéficié a fortement progressé (57 %, soit +11 points par rapport à 2021, et +19 points par rapport à 2020) dépassant largement le niveau d’avant crise sanitaire (48 % en 2019, 51 % en 2018), "un homme cadre continue de gagner 15 % de plus qu’une femme cadre", observe l’Apec, précisant que cette différence est stable depuis dix ans. À profil et poste équivalents, un écart de 7 % demeure.