"Coordonner des programmes à l’initiative de l’État et proposer des programmes exploratoires sur de nouveaux champs de connaissance", c’est la nouvelle mission qui sera assignée aux organismes de recherche tel que le préconise la mission Gillet. "Le rapport ne propose pas la transformation des ONR en agences de programmes, ce sera une mission en plus de notre fonction originelle", précise à AEF info Didier Samuel, PDG de l’Inserm. "Il y a un an, lorsque nous parlions d’agences de programmes, le risque subsistait de perdre ce qui a toujours fait l’ADN d’un ONR : rester un opérateur de recherche national qui couvre de nombreuses disciplines. Ce rôle n’est pas remis en question, bien au contraire", abonde Philippe Mauguin, PDG d’Inrae. "Nous avons du travail devant nous", résume Bruno Sportisse, PDG d’Inria, qui observe que "les acteurs de l’ESR sont mis face à leur responsabilité".