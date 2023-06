Masseurs-kinésithérapeutes : la Cnam prend acte de la caducité de l'avenant n°7 après l'opposition de deux syndicats

La Cnam "prend acte" de l'opposition de deux des trois syndicats de kinés (SNMKR, Alizé) (lire sur AEF info) qui rend caduc l'avenant n°7 signé le 16 décembre 2022 par la FFMKR . "En ne signant pas l'avenant, les syndicats de kinésithérapeutes ratent le coche des revalorisations en 2023 et pénalisent les 70 000 praticiens sur le terrain qui réclamaient cette reconnaissance et leur place dans notre système de santé. Nous ne pouvons que le regretter", réagit Thomas Fatôme son directeur général. Par un communiqué, l'Assurance maladie rappelle que la convention actuelle reste "valable jusqu'en 2027 sans obligation d'ouverture de négociation d'ici là". L'avenant négocié pendant près d'un an représentait un gain potentiel de 7 300 euros par professionnel et prévoyait l'accentuation de la régulation démographique afin de mieux répartir les kinés sur le territoire (lire sur AEF info).