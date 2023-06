L’université de Bordeaux a créé début juin 2023 une revue francophone en ligne dédiée à la pédagogie de l’enseignement supérieur : Études & Pédagogies. Ouverte à toutes les disciplines, elle s’adresse aux acteurs intéressés par ces questions, sans chercher à promouvoir une ligne exclusive ou une école de pensée. Les premiers articles en ligne correspondent à des analyses des enseignants de l’établissement et de son université "sœur" au Québec, l’université Laval. L’objectif ? Diffuser les pratiques pédagogiques, mettre en synergie des données, ouvrir le débat dans une démarche SoTL, avec évaluation du contenu par les pairs. Le site, hébergé par UBx, mariera notes de lecture, retours d’expérience, regards croisés, résultats d’enquête et de recherches et proposera aussi une veille d’actualité (manifestation scientifique, projet de thèse, sorties d’ouvrage…).