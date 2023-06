Afin de trouver "au moins 10 milliards d’économies" d’ici à 2027 pour respecter les objectifs de réduction du déficit et de la dette inscrits dans le Pacte de stabilité, le gouvernement annonce ce lundi 19 juin 2023 dans le cadre des Assises des finances publiques vouloir agir sur les dépenses de santé. Avec, en ligne de mire, les médicaments et les arrêts de travail. Concernant ce dernier poste, il propose "à toutes les parties prenantes, représentants des entreprises et des salariés, médecins-conseils, Cnam, de travailler […] d’ici le PLFSS 2024" à des solutions.