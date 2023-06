Alors que la transition écologique revêt une importance stratégique pour la grande majorité des organisations, les mesures qu’elles prennent pour y répondre ne sont pas à la hauteur des enjeux. C’est le sentiment exprimé par les actifs interrogés par l’Anact, dans une consultation dont les résultats sont rendus publics lundi 19 juin 2023, à l’occasion de la Semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail. En effet, les actions des organisations se cantonnent le plus souvent à trois domaines : écogestes (82 %), politique de mobilité (69 %) et sensibilisation des salariés (63 %).