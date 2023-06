L’Aura HLM favorise l’échange de "petites recettes" entre organismes HLM pour recruter sur un marché tendu (A.Mouhaddab)

Comment renforcer l’attractivité du secteur HLM pour recruter, puis fidéliser les salariés ? L’association régionale HLM Auvergne-Rhône-Alpes organise, ce mardi 20 juin 2023, une journée de rencontres pour y répondre. Positionnement sur les réseaux sociaux, "personal branding", formation… La directrice de l’AR HLM, Aicha Mouhaddab, revient pour AEF info sur les stratégies imaginées par les bailleurs sociaux de la région pour se positionner sur un marché du travail où les relations se sont "inversées", les candidats devenant selon elle de potentiels "clients". D'après elle, les bailleurs sociaux, même s’ils sont concurrents sur ce marché, ont tout intérêt à faire front commun pour transformer l’image du secteur auprès des futures recrues.



Merci de découvrir AEF info ! Cette dépêche est en accès libre. Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique. Tester AEF info pendant 1 mois Test gratuit et sans engagement

AEF info : Pourquoi votre association régionale HLM organise-t-elle mardi 20 juin une journée entièrement dédiée aux enjeux de recrutement ?



Aïcha Mouhaddab : Le sujet a émergé en décembre 2022, au cours d’un conseil d’administration de l’AR au cours duquel les bailleurs sociaux ont tous fait part de leurs difficultés à recruter, puis à fidéliser les pépites qu’ils sont allés chercher. Ces dirigeants d’organisme nous disent que tous les postes sont concernés, des métiers de proximité jusqu’aux cadres. Cette difficulté n’est pas propre au secteur, car le rapport au travail a changé, et pas seulement pour les nouvelles générations. Les salariés cherchent un meilleur équilibre entre leur place au travail et la vie personnelle et, désormais, ce sont eux qui donnent le ton de l’organisation du travail au sein des organismes HLM, et non l’inverse. Le marché de l’emploi s’est inversé, et je considère désormais que les personnes à recruter sont des "clients", à qui une offre de CDI ne suffit pas. Certains aspirent à travailler à mi-temps dans l’organisme pour développer une autre activité à côté, et n’ont pas forcément l’intention de passer 20 ans dans la même boutique. Dès le recrutement aussi, les candidats cherchent désormais à savoir s’ils pourront évoluer, et vite.

AEF info : Quelles sont les techniques développées par les bailleurs sociaux d’Auvergne-Rhône-Alpes pour attirer de nouveaux talents ?



Aïcha Mouhaddab : Comme les personnes sont de plus en plus en recherche de sens, il faut leur parler en tant que citoyen, et mettre en avant les vraies valeurs qu’elles peuvent défendre en travaillant dans le secteur, au-delà de l’image nébuleuse qu’ils peuvent en avoir. Il y a un réel enjeu de positionnement sur les réseaux sociaux (en particulier LinkedIn) pour changer l’image du logement social. Être présent sur ces réseaux est devenu incontournable, pas tant pour poster un CV et collecter des candidatures que pour cultiver une image. Grand Lyon habitat a par exemple développé le "personal branding" : l’OPH forme ses salariés à communiquer sur les réseaux sociaux en tant qu’ambassadeurs de la boutique, car les salariés du logement social sont bien souvent des premiers militants de la cause. Les bailleurs sont aussi soucieux désormais de tisser des liens avec les universités, les écoles, les alternants et les stagiaires, qui seront peut-être les "clients" de demain.

La communication est désormais tellement importante pour recruter que certains organismes HLM ont décidé de créer un nouveau poste de "secrétaire général", très transversal, chargé de créer des synergies au sein d’un trio regroupant la direction générale, la direction des ressources humaines et la direction de la communication. C’est notamment le cas chez Immobilière Rhône Alpes, Alliade habitat, et bientôt chez Dynacité.



Autre exemple, chez Haute-Savoie habitat, lors du processus de recrutement d’un responsable, un temps de rencontre est organisé entre le candidat et sa future équipe. L’occasion, pour l’équipe en place, de poser des questions et d’exprimer ses aspirations. Et pour le candidat de rencontrer les personnes avec qui il pourrait travailler. Par ailleurs, certains bailleurs comme SDH (Action logement) ont développé un processus de recrutement basé sur les aptitudes, et non sur le CV, en particulier pour les postes de gestion de proximité : on observe le candidat dans les conditions d’exercice du poste, pour voir s’il sera en capacité de le faire, quitte à le former techniquement par la suite.



AEF info : Est-ce que de nouvelles pratiques émergent pour fidéliser les salariés ?



Aïcha Mouhaddab : Oui, en particulier pour les managers, qui sont de plus en plus difficiles à trouver car il devient de plus en plus compliqué d’animer une équipe en présentiel et en distanciel, tout en tenant ses objectifs et en menant des projets. Ces profils-là sont de plus en plus chouchoutés par les bailleurs, avec des plans de formation de plus en plus individualisés, pour les accompagner et les sécuriser. Globalement, il y a un gros enjeu sur le plan de la formation, notamment pour les salariés qui sont "au front", en gestion des conflits avec les locataires. Et comme 30 % des recrutements sont réalisés en interne, il est important d’avoir une bonne écoute de ses salariés pour pouvoir conserver cette ressource et la positionner sur d’autres postes.



AEF info : Comment les dirigeants d’organisme HLM se démarquent-ils, sur ce marché du recrutement, des promoteurs et des agences immobilières, qui peuvent proposer des postes similaires à des salaires plus élevés ?



Aïcha Mouhaddab : Face à la concurrence des promoteurs et des agences immobilières, les organismes HLM répondent qu’être chargé d’opération chez un bailleur social sert des valeurs sociales et s’inscrit dans une durée plus longue, puisque nous gérons sur le long terme les logements que nous construisons. Les difficultés de recrutement poussent les organismes HLM à avoir une politique salariale plus ambitieuse sur certains postes, comme celui de chargé de développement, par exemple, qu’on ne peut pas se permettre de laisser vacant. Les organismes communiquent aussi de plus en plus, dès l’annonce, sur les avantages apportés par les conventions collectives, les congés, le plan de mobilité transports, alors que ces questions n’étaient abordées auparavant qu’en fin d’entretien.

AEF info : Les organismes HLM sont aussi concurrents entre eux sur ce marché. Comment vous positionnez-vous en tant qu’AR HLM ?



Aïcha Mouhaddab : Effectivement, les organismes HLM sont en concurrence, mais comme sur tous les sujets que nous traitons au sein de l’AR HLM, et ça ne les a pas empêchés de travailler ensemble. D’ailleurs, dans le cadre la préparation de cette journée, ils n’ont pas hésité à échanger leurs petites recettes dans une série de trois podcasts et dans une publication écrite diffusée sur nos réseaux sociaux. Même concurrents, ils ont tout intérêt à benchmarker ensemble. Le fait de faire collectif sur ce sujet permettra aussi de changer l’image de l’ensemble des bailleurs sociaux.