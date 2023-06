Deux projets de loi sur la justice, adoptés par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, seront examinés en commission des Lois de l’Assemblée nationale ces mercredi 21 et jeudi 22 juin. Le projet de loi organique (1) sur "l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire", porte sur le statut et le recrutement des magistrats. Le contenu mais aussi le contexte de discussion de ces textes ont alerté les syndicats qui dénoncent notamment une atteinte à la liberté syndicale. Engagés sur d’autres points du texte, ils poussent leurs propositions auprès des députés.