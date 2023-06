La Fédération des acteurs de la solidarité adopte une motion sur le "plein-emploi solidaire", vendredi 16 juin 2023, à l’occasion de son assemblée générale. Alors que le gouvernement vise le plein-emploi avec la mise en œuvre de France Travail, la FAS veut mettre l’accent sur le recul de la précarité et de la pauvreté. Elle demande un "accompagnement effectif" pour les personnes sans emploi. Par ailleurs, Pascal Brice, bénévole, et Lou-Jane Hamida, personne accompagnée, sont renouvelés à la présidence et vice-présidence.