Le fait de devenir agences de programme, pour les ONR, "c’est leur confier une énorme responsabilité, ils devront travailler pour le collectif, pour l’ensemble des organismes et des universités", explique Philippe Gillet après la remise de son rapport le 15 juin dernier. Dans un entretien à AEF info, il précise les deux fonctions attendues pour ces futures agences : répondre aux commandes de l’État et "faire remonter des inattendus". Il insiste : "La responsabilité des dirigeants d’organismes et d’universités, c’est de satisfaire et rendre heureux ceux qui font la recherche […] Ils ont une responsabilité dans le fonctionnement du système et je crois qu’ils l’ont compris." Quant aux mesures de simplification, ce sera aux partenaires de se mettre d’accord et ils "seront évalués sur l’efficacité et la simplicité de leur gestion", dans le cadre des COMP. Il évoque aussi l’évolution de la place de l’ANR.