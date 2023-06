"À la fin, les solutions face aux limites planétaires viendront à 99 % des entreprises. Les gouvernements ne peuvent pas régler ces problèmes, ça ne marche plus ! Les entreprises sont plus puissantes que beaucoup de gouvernements. Mais celles-ci n’ont pas les boîtes à outils pour le faire, et c’est là l’échec des business schools que de ne pas avoir créé ces cadres de référence", constate Ilian Mihov, doyen sortant de l’Insead, le 19 juin 2023, lors d’un échange avec son successeur, Francisco Veloso. En poste à l’Imperial College BS, ce dernier prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.