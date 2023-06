"Au moins 10 milliards d’euros d’économies." Telle est l’ampleur des efforts que va demander le gouvernement aux administrations publiques d’ici à 2027, a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ce 19 juin 2023, en ouverture des Assises des finances publiques, à Bercy. Principales cibles de ces efforts budgétaires, qui concrétisent la stratégie des finances publiques pour le quinquennat : les dépenses de soins et certaines politiques publiques, dont l’emploi, et les opérateurs de l’État. Une "nouvelle méthode" sera étudiée pour les collectivités locales.