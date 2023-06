1 264 postes n’ont pas été pourvus au CRPE externe 2023, pour 8 174 postes offerts, soit 15,5 % des postes, selon les calculs effectués par AEF le 19 juin 2023 à partir des résultats publiés par le MENJ. Les difficultés de recrutement se concentrent à nouveau dans trois académies : Créteil, Versailles et Guyane. Respectivement, 561, 578 et 115 postes n’ont pas été pourvus dans ces académies. Neuf postes n’ont en outre pas été pourvus à Nancy-Metz et un en Guadeloupe. Le Snuipp-FSU demande "que les listes complémentaires soient recrutées en lieu et place des contractuels".