Lors des Assises des finances publiques, ce lundi 19 juin, le ministre de l’Économie a déclaré avoir identifié "au moins 10 milliards d’euros d’économies", dans le cadre de la revue des dépenses annoncée en début d’année. Quelque 2 milliards viendront de la politique du logement, avec la suppression du dispositif d’investissement locatif Pinel et le recentrage du PTZ. Bercy entend en outre mettre fin aux boucliers énergie et aux chèques exceptionnels. Et supprimer en quatre ans l’avantage fiscal sur le GNR. Il propose par ailleurs la création d’un haut comité des finances publiques locales.