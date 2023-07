Professeure en démographie et ancienne référente égalité de l’université Paris-I, Armelle Andro publie un article dans la revue Mouvements sur les avancées et les freins dans la prise en charge des VSS dans le monde académique. L’occasion, lors d’une interview à AEF info en juin 2023, de prendre du recul sur l’évolution de ce phénomène qui a connu un basculement avec le mouvement "Me too", mais a surgi dans la sphère publique dès le début des années 2000. On parle alors de lutte contre le harcèlement sexuel plutôt que de violences sexistes et sexuelles, terminologie qui apparaîtra plus tard. Cette évolution s’est faite "étape par étape", grâce au travail de collectifs militants, mais aussi à la création de la fonction de chargé de mission égalité, avance-t-elle. Armelle Andro s’interroge sur les effets de la précarité sur les VSS et la réinsertion des auteurs une fois la sanction échue.