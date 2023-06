À un mois d’élections qui pourraient apporter l’alternance, les spécialistes estiment que le gouvernement sortant a lancé la transition énergétique après des années d’inaction, jeté les bases d’une industrie prometteuse autour des énergies vertes et hissé l’Espagne dans le groupe des pays ambitieux de la diplomatie climatique. Nommer une vice-présidence pour la transition écologique a permis de faire monter le sujet en puissance dans l’action de l’exécutif. Greenpeace demande toutefois plus d’ambition, plus rapidement et met en garde contre un recul en cas de changement de majorité.