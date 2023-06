Le Groupe des six, qui réunit les présidentes et présidents d’organisations de recherche en France (le CNRS), en Allemagne, en Italie et en Espagne, publie, le 13 juin 2023, ses recommandations pour le futur programme-cadre de recherche qui succédera à Horizon Europe en 2028. Ils demandent un programme doté d’un budget de recherche ambitieux, fondé sur l’excellence, et insistent sur le renforcement des infrastructures de recherche. Dans un contexte géopolitique "tendu", ils appellent à la création "de réseaux stables entre les grands centres de recherche à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE".