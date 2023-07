En Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère doit assurer le recrutement de ses agents face à la concurrence de pôles urbains comme Lyon, Grenoble et Chambéry, et de nombreuses entreprises privées. "L’un de nos messages marque employeur est de présenter aux jeunes cadres une opportunité de donner un élan à leur carrière en venant chez nous, d’avoir plus d’autonomie, plus de responsabilités et une bonne formation", explique Kevin Rigaud, DRH de la collectivité. AEF info se penche durant deux semaines sur la question de l’attractivité de la fonction publique dans les territoires. Septième volet ce mercredi 5 juillet 2023 avec Kevin Rigaud et Agnès Prat-Dutel, DGS adjointe, qui expliquent comment une collectivité de taille moyenne peut attirer et fidéliser ses agents sans devoir adopter des aménagements de grande envergure, comme la semaine de quatre jours.