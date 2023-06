Produits de santé : Philippe Bouyoux reconduit à la présidence du CEPS

Philippe Bouyoux est reconduit pour un deuxième mandat à la présidence du Comité économique des produits de santé (CEPS) par un arrêté publié dimanche au Journal officiel. Inspecteur général des finances et économiste, il a occupé divers postes au ministère des Finances et a été conseiller, entre 2002 et 2004, au cabinet du ministre de l’Économie et des Finances.