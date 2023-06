12,5 % des étudiants en bachelors d’écoles de commerce, hors alternants, sont boursiers sur critères sociaux en 2021-2022, selon les données de la CEFDG. Ce taux varie largement d’une école à l’autre : certaines ne comptent aucun étudiant boursier, quand les EGC de Guyane et La Réunion en accueillent respectivement 49,2 % et 45,6 %. Par ailleurs, 14,3 % des étudiants sont en apprentissage. Un chiffre tiré à la baisse par l’inaccessibilité de l’alternance dans un peu plus d’un tiers des bachelors du panel.