"L’intégration et la transition de l’enseignement secondaire vers le supérieur" : c’est l’un des défis abordés lors des 1res "Rencontres internationales de la réussite étudiante", les 15 et 16 juin 2023 à l’université de Strasbourg. Lors d’une table ronde, quatre services d’accompagnement universitaires présentent leurs dispositifs d’accueil organisés avant la rentrée, et comparent leur démarrage : conditions d’émergence, articulation à la pédagogie, suivi, etc. Comment de telles expériences - qui visent une meilleure adaptation des "primo-entrants" à l’université - peuvent-elles essaimer ?