Annoncées pour février, les Assises des finances publiques se tiendront à Bercy lundi 19 juin 2023. À cette occasion, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, Gabriel Attal, son ministre délégué aux Comptes publics, et la Première ministre, qui va clore l’évènement, présenteront les conclusions de la revue des dépenses publiques engagées au début de l’année. Dans un contexte social et économique difficile (inflation, ralentissement de la croissance, remontée des taux d’intérêt…), le gouvernement annoncera les pistes d’économies retenues "qui irrigueront" le PLF et le PLFSS pour 2024, indique Bercy. Il s’agit d’anticiper par cette "démarche nouvelle" "des objets pour animer les conférences budgétaires". Avec un message : "Des économies ne seront possibles qu’avec une priorisation des champs de politique publique." Toutes les administrations publiques seront concernées.