"Nous avons revu l’ensemble des syllabus afin que tous les cours intègrent 25 % à 30 % de contenus sur les sujets RSE", indique Delphine Manceau, DG de Neoma Business school, le 15 juin 2023 à Rouen lors d’une présentation des nouveautés du PGE pour la rentrée. Les enseignants ont été accompagnés pour cela, et un plan de formation a été pensé. Sur l’innovation en pédagogie, elle dit vouloir "creuser le sillon" en abordant les usages de l’IA et de ChatGPT, mais aussi de la RV immersive. L’école proposera par ailleurs trois nouveaux doubles diplômes en RH en France, et 12 à l’international.