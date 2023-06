La Drees publie le 16 juin l’édition 2023 de son Panorama annuel sur les retraites, qui montre notamment que l’âge moyen de départ à la retraite a atteint 62 ans et 7 mois en 2021 pour les personnes résidant en France. Depuis 2010, l’âge a donc connu une progression de 2 ans et 1 mois, même si l’évolution est plus lente depuis 2016, date du report de l’âge légal d’annulation de la décote, dont les conséquences sont moins importantes que l’âge minimum de départ, lequel a fini de produire ses effets en 2018.