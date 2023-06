À l’heure où les établissements d’ESR sont enjoints de réduire de façon drastique leurs émissions de gaz à effet de serre, AEF info produit et diffuse le podcast "Les laboratoires de la transition" en partenariat avec Labos 1point5, collectif investi pour la réduction de l’empreinte carbone dans les pratiques de recherche. Nous donnons la parole aux laboratoires engagés dans cet effort, pour raconter leur démarche, les tensions que créent ces nouvelles habitudes, et les façons de les surmonter. Découvrez les épisodes 3 et 4, consacrés à l’empreinte des bâtiments et à celle des achats.