"On veut faire l’école inclusive du XXIe siècle", déclare Philippe Maheu, Dasen du Gard à AEF info le 5 juin. La ville de Nîmes va transformer une de ses écoles accueillant 42 enfants à besoins particuliers, en pôle inclusif axé sur le bien-être. Certains ont une pathologie empêchant une scolarisation classique, d’autres souffrent d’importants troubles d’apprentissage. À la rentrée, une classe de cette école de Plein air sera ouverte pour des enfants dits "ordinaires". "On va coconstruire des temps d’échange et d’acceptation de la différence", indique Véronique Gardeur-Bancel, adjointe au maire.