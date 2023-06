À la veille du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, la directrice générale de la Fondation européenne pour le climat Laurence Tubiana, se félicite dans une interview à AEF info qu’il permette d’innover en mettant le sujet de la fiscalité internationale au premier plan. Outre la taxation du secteur maritime ou celle des transactions sur les marchés carbone, elle plaide en faveur d’un impôt sur les carburants des jets privés. Plus globalement, le sommet, qui se déroulera les 22 et 23 juin en présence d’une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement, va permettre de "secouer" la doctrine habituelle. La refonte de l’architecture financière à venir représente aussi une opportunité pour l’Europe, veut croire l’ancienne ambassadrice climat de la France.