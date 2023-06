"Faire de Brest le leader incontesté en sciences et technologies marines", avec l’UBO en chef de file : telle est l’ambition du projet "Blue Inn", déposé dans le cadre de l’AAP Excellences, par l’UBO, l’Enib et des partenaires (organismes et écoles). Pascal Olivard, président de l’UBO, et Alexis Michel, directeur de l’Enib, ont présenté à AEF info, le 15 juin 2023, les grandes lignes de ce projet, qui prévoit la création d’un EPE, "université océanique de France", avec un pôle ingénierie "solide", sous la bannière INP, et une "innovation graduate school".