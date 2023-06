L’article 80 de la loi Agec, qui interdit d’apposer une étiquette non compostable sur les fruits et légumes depuis le 1er janvier 2022, est bien conforme à la Constitution, selon une décision du Conseil constitutionnel rendue vendredi 16 juin 2023 en réponse à une QPC déposée par l’Interfel (Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais). La disposition vise à lutter contre la pollution des composts mais n’a "à ce jour reçu aucune application", selon l’avocat de l’Interfel Guillaume Léonard, intervenu lors de l’audience du 6 juin dernier. L’interdiction pourrait prochainement être élargie à l’UE puisqu’elle est prévue dans la proposition de règlement sur les emballages en cours d’examen. Pour rappel, une autre mesure de la loi Agec, visant à interdire de vendre sous emballage plastique les fruits et légumes frais, n’est toujours pas appliquée, en raison de l’annulation de son décret d’application par le Conseil d’État en décembre dernier.