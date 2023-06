Le tabac a fait 75 000 morts en France en 2015, ce qui correspond à 13 % de l’ensemble des décès. Dans un rapport publié le 16 juin 2023, l’OCDE juge positif le programme "ambitieux" de lutte contre le tabagisme mené entre 2016 et 2020. Et calcule que la poursuite de cette politique devrait éviter quelques millions de cas de maladies d’ici à 2050 en France, pour un gain financier de 578 millions d’euros par an. Ce gain prend en compte non seulement les économies réalisées par le système de santé, mais aussi l’intérêt pour l’emploi.