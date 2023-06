Le ministre de l’Éducation nationale et le SGPI annoncent 9 nouveaux lauréats de la seconde vague de l’appel à manifestation d’intérêt "Innovation dans la forme scolaire", le 17 juin 2023. Au total, ils représentent un budget de 35 371 392 €. Cet AMI doit "favoriser la transformation de l’enseignement scolaire", et est opéré par la Banque des territoires pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030. Deux autres projets lauréats seront financés dans le cadre de l’AMI CMA : les projets "Guyane connectée" et "Vers une nouvelle équation académique" (académie de Créteil).