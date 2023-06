Favoriser le décloisonnement disciplinaire et l’intrapreneuriat, simplifier et être plus réactifs, poursuivre la diffusion de la culture de l’innovation, etc. Voici quelques engagements de la stratégie de l’AP-HP en matière d’innovation, présentés par son directeur général Nicolas Revel, à l’occasion d’APinnov, jeudi 15 juin 2023. "Notre mission de soin est inséparable de la recherche et de l’innovation […] qui constituent la force et la singularité de l’AP-HP", contribuant "à attirer les talents" et à "faire tenir les équipes malgré les crises et les difficultés", poursuit-il.