Il aura fallu attendre 15 ans après la décision de l’État de financer le futur campus de Paris-I à La Chapelle, dans le cadre de la phase 1 du campus Condorcet, pour que la première pierre soit officiellement posée, le 16 juin 2023. Le bâtiment ouvrira à la rentrée 2025 et accueillera les 3 500 étudiants de premier cycle de Paris-I. L’occasion pour Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, de confirmer qu’un plan SHS sera prochainement lancé. "Nous allons beaucoup parler de SHS dans les mois à venir et donc beaucoup parler de Paris-I, du campus Condorcet et continuer à les soutenir", dit-elle.