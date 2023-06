L’université d’Orléans est "à peine remise" de la "triple crise" de gouvernance, de régularité et de finances de 2013-2020, analyse la Cour des comptes. D’après son rapport publié le 16 juin 2023, l' "embellie" permise par le plan de retour à l’équilibre doit être observée avec "prudence". Le problème de rotation excessive de ses personnels d’encadrement supérieur ne semble pas encore réglé et sans une meilleure maîtrise de sa gestion, l’université ne parviendra pas à mener à bien les projets "structurants" qu’elle a lancés. Selon la Cour, l’université ne pourra pas non plus le faire sans accompagnement de l’État et des collectivités.